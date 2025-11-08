В Британии суд приговорил мужчину к семи годам тюрьмы за помощь спецслужбам РФ

08 ноября 2025, 01:59

Фото: iStock/Zolnierek

Британский суд приговорил 65-летнего Говарда Майкла Филлипса к семи годам тюрьмы за попытку якобы оказать помощь российским спецслужбам. Об этом сообщает Sky News.





По информации телеканала, Филлипс пообещал предоставить российской разведке личную информацию о бывшем главе британского Минобороны Гранте Шэппсе. Однако выяснилось, что агенты, с которыми он устанавливал контакт, на самом деле являлись сотрудниками британской полиции, работающими под прикрытием.





«В июле Филлипс был признан виновным в оказании помощи, по его мнению, агентам российской разведки, что являлось нарушением Закона о национальной безопасности», — передает издание.