КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню

Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД РФ для дачи объяснений после высылки двоих российских дипломатов. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике