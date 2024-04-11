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КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню

11 апреля 2024, 15:51
Фото: iStock/Sky_Blue

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай ввел санкции против двух американских компаний за продажу вооружений Тайваню, заявил МИД КНР.
Речь идёт о компаниях General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, которые поставляют вооружения китайскому Тайваню, указывается в сообщении.

В заявлении министерства подчёркивается, что США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип «одного Китая» и положения «трех совместных китайско-американских коммюнике».



Отмечается, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, что наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.

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#китай
#сша
#вооружение
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Telegraph: Британия должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю
11 апреля 2024, 16:55

Фото: istockphoto/melis82

Колумнист британского издания The Telegraph Ричард Кемп призвал Великобританию начать непосредственные военные действия против Ирана в случае, если Исламская Республика решится атаковать Израиль.
Ранее американские средства массовой информации со ссылкой на иранские и американские сообщали, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей на территории Израиля. Среди них назывались объекты энергетической инфраструктуры, военные и другие объекты. Для этого должны быть использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники, начинённые взрывчаткой.

Британский журналист пишет, что Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана. Кемп упрекает США и Британию в слабости, из-за которой «сателлиты» Ирана в секторе Газа и некоторых странах Ближнего Востока с 7 октября нацеливаются на Израиль. По мнению автора публикации, стратегическая некомпетентность Британии, США и других стран Запада поспособствовала сегодняшнему насилию в Израиле и эскалации напряженности в регионе.

Кроме того, пишет Кемп, это привело к тому, что арабские страны, опасаясь Ирана, ищут защиты не на Западе, как было раньше. Здесь колумнист указывает на якобы «территориальные амбиции» России и Китая в ближневосточном регионе.

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#иран
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В МИД России сообщили о переговорах с США по закрытым каналам
Рябков: диалог с США по обмену заключенными ведется по закрытому каналу
11 апреля 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Вашингтон и Москва ведут переговоры по обмену заключенными. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он пояснил, что обсуждение вопроса ведется по зарытым каналам. О приведении подробностей по этому вопросу Рябков отказался, сославшись на то, что он не уполномочен комментировать информацию, которая приходит из таких источников.

«Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и сигналы, которые по этому каналу проходят», – заключил Рябков.
Рябков также сообщил, что Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
11 апреля 2024, 15:25

Фото: istockphoto/BalkansCat

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале украинский президент уточнил, что соглашение между ним и его латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем было подписано сегодня, 11 апреля. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП.

Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО. Кроме того, прибалтийское государство окажет Украине содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

В планы Украины также входит подписание аналогичного соглашения с Польшей, о чём ранее говорил киевский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет из-за планов США
Рябков: РФ может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности
11 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/vadimrysev

Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности может быть пересмотрен в России из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что опираясь на недавние обсуждения в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание Россия должна ответить двойным противодействием. Один из пунктов — пересмотр подхода к объявленному в 2018 году президентом одностороннего моратория на развертывание подобных систем.

Рябков напомнил, что тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира «приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».

Отвечая на вопрос, станет ли поводом для пересмотра РФ ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, замминистра ответил утвердительно.

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«Не заботятся о жизнях ВСУ»: ФСБ раскрыла, как Британия планирует украинские теракты
ФСБ: британские спецслужбы не заботятся о сохранности личного состава ВСУ
11 апреля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/fergregory

Спецслужбы Британии не заботятся о личном составе ВСУ и планированием терактов, осуществляемых Украиной, пишет РИА Новости, ссылаясь на неназванного сотрудника ФСБ.
Прежде ведомство опубликовало видеозапись на которой видно, как ВСУ пытаются высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Собеседник издания заявил, что за подготовкой к высадке десанта стояли британские спецслужбы, которые используют солдат ВСУ в качестве расходного материала.

Сотрудник ведомства также добавил, что Британия не утруждает себя подготовкой бойцов ВСУ, так как не заинтересованы в сохранении их жизней.

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#рф
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Сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата
Посол Австрии в Москве вызван в МИД РФ из-за высылки двух российских дипломатов
11 апреля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД РФ для дачи объяснений после высылки двоих российских дипломатов. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике
В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, указано, что такой недружественный шаг ещё более ухудшает и без того находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны отношения двух государств. Кроме того, такие действия наносят серьёзный ущерб авторитету Австрии, позиционирующей себя как нейтральное государство и площадку для международной дипломатии.

Послу Австрии была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации. Ему надлежит покинуть территорию России до конца дня 18 апреля.

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В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского взорвать Крымский мост
Песков: Угрозы Зеленского атаковать Крымский мост доказывают правильность СВО
11 апреля 2024, 14:34

Фото: сайт Кремля

Украины открыто демонстрирует планы по уничтожению объектов России, это доказывает, что Россия приняла правильное решение начать спецоперацию. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах разрушить Крымский мост.
Он отметил, что киевский режим не скрывает своих агрессивных и террористических планов в отношении российских объектов инфраструктуры.

«Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

На днях Зеленский заявил, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией ему необходимо лишь современное вооружение. Он уточнил, что новый план включает в себя разрушение Крымского моста.

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#зеленский
#песков
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Ким Чен Ын призвал готовиться к войне «как никогда» и изучил макет Сеула
11 апреля 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан «как никогда» готовиться к войне, передаёт ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).
По словам председателя КНДР, республика должна безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить.

В стенах военно-политической академии имени Ким Чен Ира он вместе с членами командования изучил карту и макет Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В Сеуле, в свою очередь заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

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#война
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В Кремле анонсировали очное совещание Путина с членами Совбеза
Песков: Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
11 апреля 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин 11 апреля проведет совещание с членами Совбеза в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Он уточнил, что встреча состоится в очном формате.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевскому режиму.

Полянский рассказал, что на 11 апреля Запад запросил свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Первый зампостпреда отметил, что российская сторона «постарается подобрать на заседание интересного докладчика».

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