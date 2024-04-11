КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню

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Китай ввел санкции против двух американских компаний за продажу вооружений Тайваню, заявил МИД КНР.
Речь идёт о компаниях General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, которые поставляют вооружения китайскому Тайваню, указывается в сообщении.
В заявлении министерства подчёркивается, что США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип «одного Китая» и положения «трех совместных китайско-американских коммюнике».
Отмечается, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, что наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.
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В заявлении министерства подчёркивается, что США продолжают продавать оружие Тайваню, серьезно нарушая принцип «одного Китая» и положения «трех совместных китайско-американских коммюнике».
Отмечается, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Китая, что наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.
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Алёна Самарева