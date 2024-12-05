Политический кризис во Франции: правительство уйдет в отставку впервые с 1962

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Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Это стало результатом вотума недоверия, который Национальное собрание вынесло его правительству ранее.
Правительство Барнье уходит в отставкуНациональное собрание Франции проголосовало за недоверие правительству 73-летнего Барнье 4 декабря. Кабинет министров получил 331 голос против, что значительно превышает необходимый минимум в 289 голосов. Это первый случай подобного рода с 1962 года.
Мишель Барнье (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Барнье возглавил правительство всего три месяца назад, 5 сентября, что делает его правление самым коротким в истории Пятой республики.
Кампания за отставку Эммануэля МакронаНа фоне политического кризиса началась активная кампания с требованием отставки президента Франции. Партия «Патриоты» запустила петицию, которая уже собрала значительное количество подписей.
В петиции Макрона обвиняют в нанесении ущерба стране за семь лет его правления, ослаблении позиций Франции в мире и поддержке политики ЕС, которая, по мнению авторов, ведет страну к экономическому кризису.
Кроме того, «Патриоты» призывают граждан выйти на массовую манифестацию 7 декабря с требованием отставки президента.
Заявление Марин Ле ПенЛидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также высказалась в эфире телеканала TF1 за отставку Макрона. Она возложила основную ответственность за текущий кризис на президента и выразила уверенность, что он должен взять на себя обязательства перед французским народом.
Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Обращение Макрона к нацииЭммануэль Макрон обратится к нации вечером 5 декабря из Елисейского дворца. Его выступление состоится на фоне отставки правительства и усиления общественного недовольства, передает телеканал BFMTV.
Пока остается неизвестным, объявит ли Макрон имя нового премьер-министра, которого, по информации СМИ, он намерен назначить в течение 24 часов.
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