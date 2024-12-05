Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента

Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже из-за решения о военном положении. Об этом информирует AFP.
Оппозиция страны ранее предупреждала, что выдвинет обвинения в госперевороте против главы государства, а также министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина.
Уточняется, что сторона оппозиции также начала процедуру импичмента президента. Голосование ожидается в субботу, 7 декабря.
Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
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Уточняется, что сторона оппозиции также начала процедуру импичмента президента. Голосование ожидается в субботу, 7 декабря.
Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
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Екатерина Коршунова