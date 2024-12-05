В Раде дали Зеленскому совет после его выпада против Грузии

Владимир Зеленский
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале посоветовал Владимиру Зеленскому ввести санкции против себя самого.
Таким образом парламентарий прокомментировал слова Зеленского о вводе ограничений против правительства Грузии из-за подавления протестов.
По словам депутата, Зеленский после запрета оппозиции, ввода цензуры и издевательств над гражданами Украины не может рассуждать о политической ситуации в Грузии.
Напомним, 4 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его шаг продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.
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По словам депутата, Зеленский после запрета оппозиции, ввода цензуры и издевательств над гражданами Украины не может рассуждать о политической ситуации в Грузии.
Напомним, 4 декабря текущего года Владимир Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его шаг продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.
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Екатерина Коршунова