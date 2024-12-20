Кобахидзе: Грузия готова к обсуждениям закона об иноагентах

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время брифинга заявил, что власти республики готовы к обсуждениям и хотят внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния», ещё известный как закон об иноагентах, передал Teлегерам-канал «Sputnil Грузия».
«Мы готовы к обсуждениям и сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом «О прозрачности иностранного влияния»», — обратил внимание Ираклий Кобахидзе.
Накануне генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил, что организация вместе с Грузией собирается создать рабочую группу, чтобы определить поправки в закон об иноагентах, об этом секретарь заявил на пресс-конференции в Тбилиси, трансляция которой велась на сайте международной организации. Ален Берсе полагает, что изменения, которые будут внесены в закон, определит группа, в неё войдут эксперты из Грузии, Совета Европы и Венецианской комиссии.
«Я приветствую заверения правительства [Грузии] в том, что будут внесены поправки в закон о так называемом иностранном влиянии», — подчеркнул представитель Совета Европы.
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Ольга Енгалычева