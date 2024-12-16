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В Тбилиси протестующие заблокировали проспект Руставели рядом со зданием парламента Грузии, сообщило агентство РИА Новости.
Акция протеста длится уже 19 дней. Протестующие выступают против приостановки грузинскими властями переговоров с Евросоюзом о вступлении государство в объединение. В митинге участвуют писатели, издатели, книжные дизайнеры и иные работники издательств.
Ранее российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике. Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.
Алексей Пушков обратил внимание, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».
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Ранее российский Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Телеграм-канале, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов в республике. Сенатор подчеркнул, что Саломе Зурабишвили хочет дать новый импульс протестам оппозиции, и тем самым, получается, готовит громкую политическую провокацию.
Алексей Пушков обратил внимание, что Зарубишвили не желает «оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории».
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Ольга Енгалычева