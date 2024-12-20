МИД Грузии вызвал посла Британии после введения санкций против главы МВД страны

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Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд был вызван в министерство иностранных дел закавказской республики. Это произошло после того, как Лондон ввёл санкции против министра иностранных дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
Об этом сообщает грузинский Первый канал, уточняя, что поводом для вызова посла во внешнеполитическое ведомство стало введение Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников силового ведомства, в том числе и главы МВД.
Ранее в британском правительстве сообщили, что санкции вводятся Соединённым Королевством против Гомелаури и ещё четырёх сотрудников министерства внутренних дел. Ограничения подразумевают замораживание активов запрет на поездки. Официальный Лондон утверждает, что глава грузинского МВД его коллеги несут персональную ответственность за «серьёзные нарушения прав человека» во время протестов, вспыхнувших в стране после парламентских выборов 26 ноября.
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Александр Бойцов