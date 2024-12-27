Кобахидзе надеется, что что Зурабишвили сама уедет из резиденции

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что президент республики Саломе Зурабишвили сама уедет из резиденции после окончания ее срока 29 декабря, проинформировало ТАСС.
«Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — обратил внимание Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии подчеркнул, что долг власти — предотвращение преступления, из-за этого он озвучил предупреждение для Саломе Зурабишвили. Он уточнил, что если ее задержат сотрудники правоохранительных органов, то «страна не перевернется», а подобное развитие событий может быть выгодно для ее патронов. Они могут дать ей «подобное задание», но выглядеть это будет некрасиво, добавил Кобахидзе.
Президентский срок Саломе Зурабишвили заканчивается 29 декабря после инаугурации нового президента — Михаила Кавелашвили. Зурабишвили объявляла, что не станет покидать пост президента страны.
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Ольга Енгалычева