Зурабишвили потребовала проведения внеочередных парламентских выборов

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правящей партии «Грузинская мечта — Независимая Грузия» с требованием согласовать дату проведения внеочередных парламентских выборов. Причём, по её словам, это должно быть сделано до 29 декабря.
Именно 29 декабря истекает срок президентских полномочий Зурабишвили, напоминает ТАСС. Обращаясь с трибуны к участникам акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, она обратилась к основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, «так как он всем управляет».
Ранее премьер-мнистр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерёг Зурабишвили от идеи назначить в стране внеочередные парламентские выборы, иначе это обернётся для неё уголовной ответственностью. То же самое, по словам главы правительства, будет ей грозить, если она откажется покинуть резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря.
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«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в президентский дворец. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы», — заявила президент Грузии.
Ранее премьер-мнистр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерёг Зурабишвили от идеи назначить в стране внеочередные парламентские выборы, иначе это обернётся для неё уголовной ответственностью. То же самое, по словам главы правительства, будет ей грозить, если она откажется покинуть резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря.
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Александр Бойцов