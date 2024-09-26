Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином грузинском государстве

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии в призывом жить в едином грузинском государстве. Об этом он заявил в ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что все усилия грузинских властей нацелены на помощь народу, чтобы в итоге граждане могли вместе жить в «счастливой, единой и развитой Грузии».
Кобахидзе добавил, что перед Грузией стоит задача восстановить все разрушенные в стране мосты, а жители Абхазии и Южной Осетии, по его словам, будут приветствоваться в стране «с открытым сердцем».
Ранее Кобахидзе неожиданно исключили из списка приглашённых на приём к главе США Джо Байдену из-за риторики властей Грузии.
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Кобахидзе добавил, что перед Грузией стоит задача восстановить все разрушенные в стране мосты, а жители Абхазии и Южной Осетии, по его словам, будут приветствоваться в стране «с открытым сердцем».
Ранее Кобахидзе неожиданно исключили из списка приглашённых на приём к главе США Джо Байдену из-за риторики властей Грузии.
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Анастасия Чинкова