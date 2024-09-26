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Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином грузинском государстве

26 сентября 2024, 11:04
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии в призывом жить в едином грузинском государстве. Об этом он заявил в ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что все усилия грузинских властей нацелены на помощь народу, чтобы в итоге граждане могли вместе жить в «счастливой, единой и развитой Грузии».

Кобахидзе добавил, что перед Грузией стоит задача восстановить все разрушенные в стране мосты, а жители Абхазии и Южной Осетии, по его словам, будут приветствоваться в стране «с открытым сердцем».



Ранее Кобахидзе неожиданно исключили из списка приглашённых на приём к главе США Джо Байдену из-за риторики властей Грузии.

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Zeit: Ряд стран подадут в суд на «Талибан»* из-за дискриминации женщин
26 сентября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Andrii Koval

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды могут подать иски против правящего в Афганистане движения «Талибан»*. Это произойдёт в том случае, если правительство талибов* не предпримет никаких шагов по искоренению дискриминации в отношении женщин в стране.
Об этом сообщает немецкая газета Zeit. В публикации указано, что ФРГ и несколько других государств потребовали от «Талибана»* выполнения положений конвенции Организации Объединённых Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Глава МИД Германии Анналена Бербок намерена провести консультации на эту тему со своими коллегами из Австралии, Канады и Нидерландов. В качестве крайней меры может быть задействован Международный суд ООН в Гааге.

В материале отмечается, что, несмотря на свои прежние обещания не ущемлять женщин в правах, талибы* не предприняли никаких действий для обеспечения женщин образованием. А в конце прошлого года и вовсе запретили женщинам учиться в университетах.

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Перевалов стал замгубернатора Тюменской области вместо арестованного Вахрина
Павел Перевалов стал новым заместителем губернатора Тюменской области
26 сентября 2024, 10:38

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Павел Перевалов назначен новым заместителем губернатора Тюменской области. На этой должности он заменит Вячеслава Вахрина, арестованного в июне нынешнего года по обвинению во взяточничестве.
Соответствующее распоряжение подписал 26 сентября глава региона Александр Моор, передаёт информационный центр Тюменской области. На новой должности перевалов будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства и информатизации. Ранее он занимал пост руководителя Главного управления строительства региона.

Арестованный бывший замгубернатора Вячеслав Вахрин занимал свою должность с 2012 года. В региональной администрации он занимался деятельностью департаментов ЖКХ и ценовой политики, а также курировал работу Государственной жилищной инспекции региона. Вместе с ним был арестован директор местной компании-застройщика Алексей Гоцык, обвиняемый в даче взятки.

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«Страна в руинах»: Трамп высказался о бедственном положении Украины
Трамп: у Украины нет козырей для завершения конфликта в свою пользу
26 сентября 2024, 10:32

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Украина находится в руинах, а у её руководства не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Дональд Трамп, слова которого приводит издание Associated Press (AP).
Он отметил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский ещё до начала боевых действий пошёл на небольшие уступки, из страны никто бы не уехал и каждое здание простояло бы ещё две тысячи лет. Но поскольку этого сделано не было, киевские власти утратили все ресурсы и козыри, которые помогли бы им завершить конфликт на выгодных для себя условиях.

Также Трамп высказался в адрес нынешнего главы США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Он обвинил их в начале конфликта на Украине, а также в поставке огромного количества денег и вооружения. Политик добавил, что таких объёмов поставок «ещё ни одна страна никогда не видела».

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#конфликт
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В Китае отреагировали на обвинения в свой адрес по украинскому кризису
Ван И: у обвинений против Китая по украинскому кризису есть скрытые мотивы
26 сентября 2024, 10:21

Фото: iStock/Sky_Blue

Обвиняющие Китай в контексте украинского кризиса на самом деле руководствуются скрытыми мотивами. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В среду министр провёл встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которой была затронута проблема украинского кризиса.

Ван И отметил, что власти Китая всегда старались придерживаться объективной и справедливой позиции по данному вопросу, стремясь охладить ситуацию. В дальнейшем Пекин намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

По словам главы МИД, есть люди, которые осуждают Китай в рамках украинского кризиса. Так вот они руководствуются скрытыми мотивами, пытаясь переложить всю ответственность на Пекин.

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#китай
#украина
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#политика
#мид
#оон
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Посол Нечаев: Версия о подрыве СП водолазами выполняет развлекательную функцию
26 сентября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

Цель, которую преследуют СМИ, распространяя информацию о подрыве газопроводов «Северный поток» командой ныряльщиков — отвлечь внимание публики от настоящих причин диверсии. Такая история носит скорее развлекательный характер.
Об этом в разговоре с РБК заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он напомнил, что, согласно предлагаемой версии, некая бригада ныряльщиков с неизвестной шхуны разместила огромное количество взрывчатки на огромной глубине и полностью взорвала газопровод.

«В такую историю верится с трудом. Она может скорее развлечь, чем убедить в правдивости», — подчеркнул российский дипломат.

По его мнению, цель таких вбросов, появляющихся в прессе, может заключаться в попытках скрыть нанесённый Германии материальный ущерб, а стоять за этой дезинформацией могут конкретные заинтересованные лица. Нечаев предложил вспомнить, кто сейчас поставляет в ФРГ сжиженный природный газ по завышенным ценам и поразмышлять над взрывами на газопроводах в том разрезе.

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Меркурис: Зеленский практически признал неспособность ВСУ продолжать войну
26 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинский президент Владимир Зеленский фактически признал неспособность военнослужащих Вооружённых сил Украины продолжать боевые действия. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что глава киевского режима говорит о критической ситуации, в которой оказалась Украина, о том, что страна почти исчерпала все свои ресурсы и не может продолжать воевать так, как сейчас.

«Он делает такие признания, которых никогда не позволял себе раньше», — подчеркнул аналитик.

По мнению Меркуриса, украинский президент отдаёт себе отчёт обо всех существующих проблемах, но всё равно продолжает говорить о так называемом «плане победы» и утверждает, что вступления Украины в НАТО будет достаточно для заключения мира на условиях Киева. При этом, считает эксперт, кроме «нескольких человек в СМИ», никто не верит этим утверждениям.

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Володин не верит в причастность украинских дайверов к подрыву «Северных потоков»
26 сентября 2024, 09:48

Фото: сайт Кремля

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не верит в то, что к подрыву «Северных потоков» причастны украинские дайверы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что за два года после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не дали конкретных результатов. По его словам, России не предоставили доступа к материалам дела, что затрудняет процесс и может скрывать улики.

«А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.

Он отметил, что за взрывами стоят США и сам президент Джо Байден, которому было выгодно устранить Западную Европу от дешевого российского газа.

По его словам, все инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Володин пояснил, что срок давности в данном случае не существует.

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#володин
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Офицер Дэвис: Пересмотр ядерной доктрины РФ ставит Запад перед сложным выбором
26 сентября 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Arseniy45

Решение президента России Владимира Путина изменить условия применения страной ядерного оружия призвано побудить НАТО пересмотреть своё отношение к украинскому конфликту. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.
В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он указал, что таким шагом Россия как бы говорит Североатлантическому альянсу: «Оставайтесь в стороне, или мы вынуждены будем задействовать ядерное оружие».

«Я не думаю, что это пустые угрозы», — подчеркнул отставной американский военный.

По мнению Дэвиса, новые шаги России в области ядерной доктрины ставят перед Западом непростой выбор: продолжать вмешиваться в конфликт, провоцируя Москву на жёсткие ответные меры в виде применения тактического ядерного оружия, либо пожертвовать Украиной. Подавляющее большинство граждан США, как и любой европейской страны, скажут, что не хотят в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву, заключил эксперт.

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За взрывом «Северных потоков» стоит Байден, заявил Володин
Володин: за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден
26 сентября 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что два года спустя после теракта на газопроводах «Северный поток» расследования, проведенные Германией, Данией и Швецией, не привели к конкретным результатам. По его словам, Российскую Федерацию не допустили к ознакомлению с ходом дела, что затягивает процесс и может скрывать улики.

«Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех. Спихнуть вину на некую «проукраинскую группировку» и гражданских дайверов не получится», — написал спикер.

Он подчеркнул, что за взрывами стоят США и лично президент Джо Байден, которому было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа.

По словам спикера, последствия ощутила прежде всего Германия, экономика которой столкнулась с рецессией и рекордным числом банкротств. Он отметил, что цены на газ для граждан ФРГ выросли на 84%.

«Получается, что за теракт на «Северных потоках» ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и Шольц залезли в карманы», — пояснил Володин.

В результате оба потеряли доверие граждан. Один уже вышел из предвыборной гонки, продолжая исполнять президентские обязанности до конца срока. Второму, судя по результатам региональных выборов, тоже предстоит столкнуться с аналогичной судьбой, добавил спикер.

Володин также заявил, что инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность, подчеркивая, что срок давности в данном случае не существует.

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