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Против России откроется второй фронт в Грузии, если на выборах в парламент победит партия бывшего президента Михаила Саакашвили «Национальное движение». Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе для грузинского «Первого канала». Он добавил, что на развитие такого сценария потребовалось бы меньше недели.
«Теоретически, если мы допустим возвращение «Национального движения», мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — поделился прогнозами Кобахидзе.Ранее грузинский премьер заявлял, что конфликт на Украине закончится в 2025 году, что станет началом перезагрузки отношений Грузии и США. При этом, по его словам, не будет иметь значения, кто находится в администрации — республиканцы или демократы.
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