В Грузии считают, что победа Трампа ускорит завершение конфликта на Украине

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что боевые действия на Украине могут закончиться раньше, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.
«Если Трамп победит на выборах, то война на Украине закончится ещё раньше, и, соответственно, раньше будет спокойнее в нашем регионе. Это изменит отношение [Запада] и к нашей стране», — поделился Ираклий Кобахидзе с журналистами.
Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине прекратятся максимум через год. А в случае прихода Трампа к власти в США они могут закончиться уже в январе 2025 года.
Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее президентом должен был стать Байден, но после провальных дебатов с Трампом он потерял поддержку электората и разжёг раскол в Демократической партии. В итоге его вынудили сойти с дистанции. 46-й президент США сообщил об этом 21 июля.
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