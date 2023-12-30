Количество погибших в результате обстрела Белгорода возросло до пяти человек

Фото: istockphoto/Standart
В результате жёсткой атаки ВСУ по центру Белгорода погибли уже пять человек. Возможно, есть и другие погибшие, информация о жертвах среди населения пока в стадии уточнения.
Значительный урон нанесён городской инфраструктуре. Пострадала обшивка фасадов домов, выбиты стёкла. Осколками повреждены припаркованные автомобили. В городе продолжает звучать сирена воздушной тревоги. Администрация планирует ввести в Белгороде режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий обстрелов.
Читайте также:
Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек
Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду
Александр Бойцов