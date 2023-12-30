В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

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В результате массированного обстрела, в ходе которого прямое попадание снаряда в частный дом в Белгороде один человек погиб, а четверо получили ранения.
В десяти частных домах зафиксированы разрушения, также повреждены две машины и система водоснабжения города, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в ночь на пятницу. Губернатор предварительно информировал о погибшем человеке и одном пострадавшем.
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Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в ночь на пятницу. Губернатор предварительно информировал о погибшем человеке и одном пострадавшем.
«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены... Повреждения зафиксированы в 10 частных жилых домах: разбиты окна, частичное разрушение одного из домов... Также пострадали два автомобиля... Нанесены повреждения системе водоснабжения города Белгорода», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что среди пострадавших есть десятилетний ребенок, находящийся в состоянии средней степени тяжести. Аварийные бригады уже на месте повреждения системы водоснабжения, и восстановительные работы начнутся после установления масштаба повреждений.
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Артем Кузьмин