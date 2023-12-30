Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

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Украинские военные произвели удар по центру Белгорода, в результате чего погибли дети. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за украинского удара погибли двое детей, также есть несколько пострадавших.
Гладков уточнил, что несколько снарядов упали в жилом секторе.
Губернатор пообещал держать жителей в курсе происходящих событий и позже сообщить о подробностях данного случая.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате обстрела ВСУ погиб ребёнок 2014 года рождения. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.
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Гладков уточнил, что несколько снарядов упали в жилом секторе.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате обстрела ВСУ погиб ребёнок 2014 года рождения. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.
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Анастасия Чинкова