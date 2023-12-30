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Двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода

Губернатор Гладков: двое детей погибли при обстреле ВСУ Белгорода
30 декабря 2023, 15:21
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные произвели удар по центру Белгорода, в результате чего погибли дети. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-за украинского удара погибли двое детей, также есть несколько пострадавших.

Гладков уточнил, что несколько снарядов упали в жилом секторе.


Губернатор пообещал держать жителей в курсе происходящих событий и позже сообщить о подробностях данного случая.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате обстрела ВСУ погиб ребёнок 2014 года рождения. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

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#украина
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Стали известны последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: коммуникации ВСУ были нарушены ударами ВС РФ
30 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/aapsky

Поражение российскими военными украинских складов с западными ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP негативно скажется на ВСУ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, в результате ударов ВС РФ по критическим объектам, были нарушены коммуникации украинской армии. Такие атаки приведут к негативным последствиям для Украины, в частности потому, что некоторые удары пришлись по местам сборки ракет.

Дадыкин подчеркнул, что задача российских военных состояла в том, чтобы уничтожить украинские средства противовоздушной обороны. Это было необходимо для поддержания эффективной работы российских Воздушно-космических сил.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что ВС РФ нанесли массированные удары по объектам на территории Украины. В результате этого, были уничтожены склады, на которых хранились крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которые Киев получил от западных союзников. Также были произведены атаки на аэродромы с самолётами, предназначенными для запуска этих ракет.

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#россия
#вс рф
#украина
#всу
#ракеты
#склад
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Ребёнок погиб при обстреле ВСУ в Брянской области
Богомаз: ребёнок 2014 года рождения погиб при обстреле ВСУ в Брянской области
30 декабря 2023, 13:56

Фото: iStock/eranicle

В Брянской области в результате украинского обстрела погиб ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что удары ВСУ были произведены по сёлам Кистер и Борщево в Погарском районе Брянской области.

В результате атаки погиб ребёнок 2014 года рождения.

Богомаз выразил соболезнования семье погибшего, а также уточнил, что родственникам оказали необходимую помощь.

Также губернатор региона добавил, что украинскими военными было выпущено более десяти снарядов из реактивной системы залпового огня.

В настоящее время на месте падения ракет работают оперативные и экстренные службы.

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#александр богомаз
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Массированные удары по территории Украины показали, что её ждёт в 2024 году
30 декабря 2023, 13:52

Фото: istockphoto/3D_generator

Российские удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины наглядно показали, что ожидает страну следующем году. Такое мнение высказал военный эксперт Карло Масала.
В эфире телеканала Welt он заявил, что эти атаки, хотя и мощные сами по себе, являются только началом, своеобразной затравкой перед тем, что можно будет наблюдать в дальнейшем. Аналитик опроверг заявления Киева о том, что Россия использовала весь свой ракетный арсенал. Он отметил, что Москва сумела существенно нарастить выпуск различных средств поражения со времени начала конфликта.

Масала считает, что следующий год во многом станет определяющим для Украины, так как она лишится поддержки западных союзников и вынуждена будет сама себя обеспечивать всем необходимым. Есть большие сомнения в том, что Киев сможет удержать свои позиции, резюмировал эксперт.

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#киев
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MWM: Российские войска поразили склады с западными ракетами Storm Shadow и SCALP
30 декабря 2023, 13:37

Фото: istockphoto/3D_generator

В ходе массированной атаки Вооружённые силы РФ уничтожили склады с западными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP, состоящими на вооружении ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по аэродромам, где базировались самолёты для их запуска.
Об этом пишут военные обозреватели журнала Military Watch Magazine. В материале отмечается, что приоритетными целями были именно склады, где размещались ракеты, а также аэродромы, на которых располагались самолёты, способные их нести. Таким образом, российские войска поразили целый ряд как тактических, так и стратегических целей на всей территории Украины.

В публикации также указано, что столь массированный характер атаки указывает на то, что Россия сумела в несколько раз нарастить выпуск ракет и других средств поражения по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.

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#россия
#военные
#операции
#ракеты
#украина
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Порядка 500 солдат ищут российскую ракету, залетевшую из Украины в Польшу
30 декабря 2023, 13:08

Фото: iStock/Alexyz3d

Порядка 500 польских военных ищут обломки ракеты, залетевшей накануне в воздушное пространство Польши из Украины. Об этом в соцсети X сообщило Минобороны страны.
Отмечается, что к работе привлечены 480 солдат.

Оперативный командующий ВС Польши генерал Мачей Клиш сообщал, что военным не удалось сбить ракету, летевшую со стороны Украины, несмотря на то, что в небе следили за обстановкой несколько военных самолётов. Осуществить перехват не удалось из-за характера маневрирования объекты.

Он добавил, что приблизительное время нахождения ракеты на территории республики составило три минуты, за которые она могла залететь на глубину 40 метров.

При этом Клиш не исключает, что ракета могло пролететь мимо и покинуть воздушное пространство Польши.

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#ракета
#украина
#польша
#россия
#военные
#поиски
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Немецкий генерал Фрейдинг: Половина поставленных Киеву танков Leopard уничтожены
30 декабря 2023, 11:14

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Германия поставила Украине 18 современных танков Leopard 2. В настоящее время около половины из них уничтожены или повреждены.
Об этом заявил бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, возглавляющий ситуационный центр по Украине при министерстве обороны ФРГ. В разговоре с изданием Süddeutsche Zeitung он отметил, что примерно половина танков, поставленных Киеву Германией, выведены из строя. Причём, по словам немецкого военачальника, не всегда причиной этого были повреждения, полученные на поле боя. Иногда боевые машины ломались из-за неумелой замены деталей украинскими механиками.

Фрейдинг подчеркнул, что Украина не в состоянии ремонтировать танки по стандартам немецких правил эксплуатации, что приводит к быстрому износу деталей и длительным простоям. Если же, например, пользоваться литовскими центрами технического обслуживания, то это также создаёт проблемы, так как один только путь от польско-украинской границы занимает 36 часов, заключил генерал бундесвера.

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ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в акватории Чёрного моря
МО РФ: безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили в акватории Чёрного моря
30 декабря 2023, 10:30

Фото: iStock/bbsferrari

Минобороны РФ сообщает об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украинцы в акватории Чёрного моря.
Отмечается, что около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был замечен украинский беспилотный катер. Российским военным удалось оперативно уничтожить объект.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника над несколькими регионами России, такими как Брянская, Курская, Орловская и Московская области.

Также ночью украинские военные произвели массированный обстрел территории Белгородской области. В результате этого погиб один мирный житель, ещё четверо ранены.

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#чёрное море
#минобороны рф
#вс рф
#всу
#беспилотник
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Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь на Украине ждёт отправка на фронт
Нарушители комендантского часа в новогоднюю ночь на Украине отправятся в ВСУ
30 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Нарушившие комендантский час в новогоднюю ночь украинцы могут отправиться на фронт. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский в ходе телемарафона.
По его словам, полицейские будут доставлять нарушителей в районные отделы для установления причин намеренного нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. После этого граждане могут поступить в военкоматы, поскольку там активно интересуются такими лицами.

В результате, нарушители правопорядка могут оказаться в рядах ВСУ и отправятся на фронт.

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#сво
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«Страна.ua»: Уволенная помощница Залужного Мартынюк была певицей в Москве
30 декабря 2023, 09:33

Фото: istockphoto/JARAMA

Бывшая советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявления о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих, в прошлом была известна как солистка российской поп-группы «Сливки».
Как пишет издание «Страна.ua», 39-летняя Мартынюк училась актёрскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она уехала в Москву и в течение двух лет входила в состав музыкального коллектива «Сливки». В 2006 году она дебютировала в кино, снявшись в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого Мартынюк снялась ещё в 14 фильмах и сериалах.

В Москве она также вышла замуж, в браке родилась дочь. Однако в 2008 году супруги развелись и Алла Мартынюк вернулась в Киев. В 2014 году она поддержала майдан, а после начала конфликта на Донбассе стала волонтёром.

В интервью YouTube-каналу Мартынюк призвала родителей военнообязанных не беспокоиться о том, что их дети могут уйти на фронт и погибнуть, поскольку «смерть всё равно настигнет всех». После этого Залужный заявил, что у него нет помощников на общественных началах, а внештатные сотрудники не должны что-либо комментировать от его имени.

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