Коллегия судей рассмотрит заявление Краснова о назначении на пост главы ВС

15 сентября 2025, 11:20

Игорь Краснов (Фото: kremlin.ru)

В Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) рассмотрят заявление генерального прокурора России Игоря Краснова. Он является единственным претендентом на должность председателя Верховного суда, пишет ТАСС.