Коллегия судей рассмотрит заявление Краснова о назначении на пост главы ВС
В Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) рассмотрят заявление генерального прокурора России Игоря Краснова. Он является единственным претендентом на должность председателя Верховного суда, пишет ТАСС.
Получение рекомендации ВККС необходимо для назначения кандидата Советом Федерации по представлению президента.
Заседание ВККС назначено на 15 сентября. Если Краснова утвердят, он станет третьим председателем Верховного суда с 1990 года. Также это будет первый случай, когда на эту должность назначают человека не из судейского сообщества.
Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году он окончил юридический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет), что положило начало его карьере в области права и правопорядка.
