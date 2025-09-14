В Польше возмутились речью Небензи на заседании СБ ООН

14 сентября 2025, 16:37

NC: Варшава недовольна речью Небензи на заседании СБ ООН по атаке БПЛА

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета безопасности по делу о беспилотниках над Польшей вызвали возмущение в Варшаве. Об этом сообщает польский журнал Najwyższy Czas 13 сентября.