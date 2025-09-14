В Польше возмутились речью Небензи на заседании СБ ООН
Заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета безопасности по делу о беспилотниках над Польшей вызвали возмущение в Варшаве. Об этом сообщает польский журнал Najwyższy Czas 13 сентября.
По сведениям издания, польская сторона перешла к оскорблениям и не привела убедительных аргументов в защиту своей позиции. Небензя заявил, что Россия не наносила ударов по территории Польши, и что дальность российских дронов не позволяла им достичь территории этой страны.
Он также обвинил Киев в попытках расширить географию конфликта и отметил, что представители ЕС, не дождавшись официальных заключений, поспешили обвинить Москву.
Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал появление нескольких дронов в небе республики «масштабной провокацией». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о регулярных бездоказательных обвинениях в адрес России со стороны западных стран.
Читайте также: