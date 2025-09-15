Медведев заявил, что страна не может существовать без власти
Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул важность власти для стабильного существования страны. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что если власть начинает ослабевать, это может привести к серьезным последствиям. Медведев вспомнил о тяжелых временах в 90-е годы, когда Россия столкнулась с кризисом.
В своей речи на предварительных итогах Единого дня голосования 2025 года он акцентировал внимание на том, что власть должна исходить от народа. Она начинается с муниципального и регионального уровней, а также от глав субъектов Федерации. Это означает, что каждый уровень власти играет важную роль в поддержании порядка и стабильности.
