Медведев заявил, что страна не может существовать без власти

15 сентября 2025, 07:11

Медведев: страна не может быть без власти, и если власть сыпется, быть беде

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул важность власти для стабильного существования страны. Об этом пишет РИА Новости.