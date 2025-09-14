Стивена Кинга массово «отменяют» после клеветы в адрес убитого Чарли Кирка
Известного американского писателя Стивена Кинга массово «отменяют» после обвинений в клевете на убитого политика Чарли Кирка. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
В соцсети Х разгорелся скандал вокруг писателя, который обвинил застреленного соратника президента США Дональда Трампа в призывах «забивать геев* камнями». Этот пост стал реакцией на слова одного из журналистов, который назвал Кирка «патриотом».
Читатели и поклонники Кинга мгновенно отреагировали. Они указывали, что таких высказываний от Кирка никогда не было, а обвинения являются клеветой. Многие угрожают писателю судебными исками. Вскоре Кинг удалил пост и публично извинился, однако его репутация уже подорвана.
Сеть британских книжных магазинов Belfast Books заявила, что снимает с продажи все книги Кинга. Эксперты опасаются, что негативный резонанс может осложнить выход фильма по книге писателя «Долгая прогулка», который, как ожидается, должен стать одним из главных кинособытий года.
Напомним, что недавно ФБР опубликовало фото предполагаемого убийцы Чарли Кирка – политика-консерватора. В винтовке, найденной рядом с местом преступления, обнаружили патроны с гравировкой, содержащей трансгендерные* и антифашистские символы.
