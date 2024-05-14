Колокольцев назвал одной из задач МВД борьбу с коррупцией в собственных рядах

Фото: сайт Кремля
Борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, является одной из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел России. Об этом на заседании комитетов Совфеда заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев.
Он прибыл в Совфед для проведения консультаций по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Говоря о первостепенных задачах МВД РФ, Колокольцев перечислил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией как в собственных рядах, так и среди чиновничества в целом, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений.
Он подчеркнул, что полностью побороться с коррупцией ведомство не может, однако уже сейчас есть положительные результаты работы в этом направлении.
Колокольцев добавил, что 75% преступлений, связанных с коррупцией, выявляются полицией. За последний год выявляемость выросла на 3%, за счёт того, что «активнее стали работать».
В заключение кандидат на пост главы МВД добавил, что факты получения взяток выросли на 15%. Ущерб в размере 50 миллиардов рублей, нанесённый коррупционерами, практически полностью выплачен.
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Говоря о первостепенных задачах МВД РФ, Колокольцев перечислил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией как в собственных рядах, так и среди чиновничества в целом, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений.
Он подчеркнул, что полностью побороться с коррупцией ведомство не может, однако уже сейчас есть положительные результаты работы в этом направлении.
Колокольцев добавил, что 75% преступлений, связанных с коррупцией, выявляются полицией. За последний год выявляемость выросла на 3%, за счёт того, что «активнее стали работать».
В заключение кандидат на пост главы МВД добавил, что факты получения взяток выросли на 15%. Ущерб в размере 50 миллиардов рублей, нанесённый коррупционерами, практически полностью выплачен.
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Анастасия Чинкова