Колокольцев: Россия выделит Кубе $2 млн на гуманитарную помощь

08 июля 2026, 01:13

Владимир Колокольцев (Фото: Telegram @mediamvd)

В 2026 году Россия планирует направить 2 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи Кубе. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвящённом снятию торгово‑экономической и финансовой блокады острова.