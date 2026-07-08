Колокольцев: Россия выделит Кубе $2 млн на гуманитарную помощь
В 2026 году Россия планирует направить 2 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи Кубе. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвящённом снятию торгово‑экономической и финансовой блокады острова.
По словам главы МВД, с 2018 по 2025 год Россия уже внесла в фонд Всемирной продовольственной программы 18 миллионов долларов. Эти средства пошли на реализацию гуманитарных проектов на Кубе. На следующий год запланирован очередной взнос в размере 2 миллионов долларов.
Колокольцев отметил, что помощь со стороны России не сводится к единовременным перечислениям. Москва поддерживает и долгосрочные проекты, цель которых — повысить продовольственную устойчивость Кубы и обеспечить стабильность этой сферы в будущем.
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