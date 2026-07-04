04 июля 2026, 06:37

Политолог Вароли: ВС РФ освободили Константиновку из-под контроля НАТО

Фото: istockphoto/Zeferli

Американский политолог и бывший журналист газеты The New York Times Джон Вароли отметил значимость взятия Константиновки Вооруженными Силами России. Его слова цитирует РЕН ТВ.





В начале своего обращения эксперт особо подчеркнул, что нынешний конфликт является войной коллективного Запада против России. Украина же в этой ситуации, как утверждает Вароли, является лишь инструментом давления на Москву.



«Поэтому успехи в Константиновке — это серьёзный удар по престижу Пентагона и НАТО. Они снова потерпели поражение, снова российская армия освободила город из-под контроля НАТО», — отметил политолог.