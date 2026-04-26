Колонну «Еврейской бригады» выгнали с антифашисткой демонстрации в Италии
Колонна активистов «Еврейской бригады» досрочно покинула шествие в Милане, посвященное 81-й годовщине освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Инцидент произошел после того, как представителей организации остановили другие демонстранты, представляющие палестинские и левые организации. Они изначально выступали против присутствия «Еврейской бригады», связывая ее символику с современной политикой Израиля.
«Еврейская бригада» представляет собой историко-мемориальное сообщество и группу активистов, которые сохраняют память об одноименном подразделении, действовавшем в рядах войск Антанты во время Второй мировой войны. Состоящая из представителей еврейских общин, родственников ветеранов и единомышленников, организация ежегодно участвует в шествиях 25 апреля в честь соотечественников, принимавших участие в освобождении Италии.
