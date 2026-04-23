Журналистка погибла в результате авиаудара Израиля по Ливану
Тело ливанской журналистки Амаль Халиль обнаружили под обломками дома после атаки израильских вооруженных сил. Об этом пишет Reuters.
Погибшая находилась в укрытии вместе с другой журналисткой Зейнаб Фарадж, которую госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
По предварительной информации, сначала снаряд прилетел по автомобилю Халиль, но ей чудом удалось выжить. Позже одна из бомб попала по зданию, где погибшая укрывалась вместе с другой журналисткой Зейнаб Фарадж, которую госпитализировали.
Ранее обстрелу в Ливане подвергся транспорт Красного Креста, в котором находилась коллега Халиль. Стоит отметить, что Израиль проигнорировал десятидневное перемирие и продолжает наносить удары по соседнему государству под предлогом самообороны.
