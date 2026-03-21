Десятки человек пострадали при удара по израильской Димоне

21 марта 2026, 23:34

Al Araby: более 20 человек пострадали при ударе по израильской Димоне

Иран нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля. Там расположен главный ядерный объект страны, передает Al Araby.





Одна из ракет попала в здание, которое в результате обрушилось. По данным Channel 12, пострадали 20 человек, среди них — десятилетний ребенок. Как утверждают израильские СМИ, из-за удара в Димоне произошло 12 аварий. По их словам, Тегеран также нанес серию ударов в направлении пустыни Негев, где находится Центр ядерных исследований.



Воздушную тревогу объявили в Йерухаме и ряде населенных пунктов района Арава. Это происходит уже седьмой раз за сутки.



Ранее тысячи людей вышли на улицы Лондона на протестную акцию против военной операции США в Иране. Митингующие собрались на площади Рассел-сквер, а затем прошли маршем до правительственного квартала.