Немецкий депутат Линдеманн заявил о зависимости Европы от энергоресурсов из РФ
Запрет на импорт российского газа кажется неуместным в свете текущих проблем с поставками энергоресурсов, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом в интервью РЕН ТВ заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Парламентарий подчеркнул, что энергетические проблемы во многом являются результатом решений европейских чиновников. По его мнению, Германия и ЕС сами отказались от выгодных контрактов с Россией, что ослабило их позиции.
«Сейчас неправильно демонизировать российский газ и нефть, а также отказываться от их закупок», — считает Линдеманн.Кроме того, депутат указал на неспособность ЕС защищать свои интересы в отношениях с США, особенно в вопросах тарифов и экономики. Все обвинения в адрес России, Китая или Вашингтона из-за экономических проблем представляют собой попытку переложить ответственность, добавил Линдеманнн.
С 25 апреля в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам. Эта мера ограничивает возможность стран оперативно закупать топливо в условиях дефицита.