25 апреля 2026, 23:48

Запрет на импорт российского газа кажется неуместным в свете текущих проблем с поставками энергоресурсов, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом в интервью РЕН ТВ заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.





Парламентарий подчеркнул, что энергетические проблемы во многом являются результатом решений европейских чиновников. По его мнению, Германия и ЕС сами отказались от выгодных контрактов с Россией, что ослабило их позиции.



«Сейчас неправильно демонизировать российский газ и нефть, а также отказываться от их закупок», — считает Линдеманн.