Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы

15 ноября 2025, 10:52

AFP: Колумбия нанесла удар авиабомбами рядом с границей Венесуэлы

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Колумбия нанесла удар авиабомбами по боевикам группировки, занимающейся торговлей наркотиками, рядом с границей Венесуэлы. Об этом информирует Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.