Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы
Колумбия нанесла удар авиабомбами по боевикам группировки, занимающейся торговлей наркотиками, рядом с границей Венесуэлы. Об этом информирует Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.
Вблизи границы с Венесуэлой колумбийские ВС осуществили авиаудары. Источник агентства сообщил о гибели девяти боевиков в результате этой операции.
Согласно информации AFP, военные действия в колумбийском регионе Араука были предприняты в рамках кампании президента Густаво Петро по борьбе с наркоторговлей.
На этой неделе в Колумбии военные провели авиаудары в районе Амазонки. В результате операции погибли 19 участников диссидентской группы, которая отделилась от Революционных ВС Колумбии.
