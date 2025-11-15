Достижения.рф

Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы

AFP: Колумбия нанесла удар авиабомбами рядом с границей Венесуэлы
Колумбия нанесла удар авиабомбами по боевикам группировки, занимающейся торговлей наркотиками, рядом с границей Венесуэлы. Об этом информирует Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.



Вблизи границы с Венесуэлой колумбийские ВС осуществили авиаудары. Источник агентства сообщил о гибели девяти боевиков в результате этой операции.

Согласно информации AFP, военные действия в колумбийском регионе Араука были предприняты в рамках кампании президента Густаво Петро по борьбе с наркоторговлей.

На этой неделе в Колумбии военные провели авиаудары в районе Амазонки. В результате операции погибли 19 участников диссидентской группы, которая отделилась от Революционных ВС Колумбии.

