В Венесуэле запущена функция доносов в госприложении из-за страха вторжения США

05 ноября 2025, 13:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Венесуэлы обновило официальное приложение VenApp, добавив в него возможность сообщать о «подозрительных лицах» и признаках нелояльности власти. Об этом сообщает CNN.





Изначально VenApp использовалось для уведомлений о сбоях в подаче воды и электричества, а также для обращений на горячие линии. Однако на фоне усиливающейся напряжённости в отношениях с США президент Николас Мадуро поручил военным создать инструмент, с помощью которого граждане смогут «безопасно сообщать обо всём, что слышат и читают».



Теперь пользователи приложения могут отправлять данные о случаях подстрекательства к смене режима или действиях, угрожающих национальной безопасности. Правозащитники осудили инициативу, заявив, что она может привести к усилению государственного контроля.





«Эта инициатива вызывает серьёзную обеспокоенность с точки зрения неприкосновенности частной жизни, свободы слова и безопасности, поскольку она способствует развитию системы социального контроля и милитаризации общественного порядка», — заявили активисты движения Venezuela Sin Filtro.