Колумбия прекратила сотрудничество с США
Колумбия прекратила обмен разведданными с США из-за атак на суда в Карибском море
Колумбия приостанавливает сотрудничество со службами безопасности США, включая обмен разведданными. Такой приказ отдал президент страны Густаво Петро.
На своей странице в соцсети Х он пояснил, что его решение связано с американскими атаками на корабли в Карибском море. По его словам, эта мера будет действовать до тех пор, пока ракетные удары по судам не прекратятся. Кроме того, колумбийский лидер отметил, что борьба с наркоторговлей должна вестись с учетом прав человека.
«Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности», — написал он.Американские военные, как утверждает глава Пентагона Пит Хегсет, проводят подобные операции в рамках борьбы с международной наркоторговлей. По его словам, корабли, которые они уничтожают, перевозят запрещенные вещества.