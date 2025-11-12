Колумбия прекратила сотрудничество с США

12 ноября 2025, 14:54

Колумбия прекратила обмен разведданными с США из-за атак на суда в Карибском море

Фото: iStock/diegograndi

Колумбия приостанавливает сотрудничество со службами безопасности США, включая обмен разведданными. Такой приказ отдал президент страны Густаво Петро.





На своей странице в соцсети Х он пояснил, что его решение связано с американскими атаками на корабли в Карибском море. По его словам, эта мера будет действовать до тех пор, пока ракетные удары по судам не прекратятся. Кроме того, колумбийский лидер отметил, что борьба с наркоторговлей должна вестись с учетом прав человека.

«Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности», — написал он.