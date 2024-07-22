Колумбия поддержала мирную конференцию по Украине с участием России

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Для того, чтобы решить конфликт на Украине миром, необходимо участие обеих сторон кризиса. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил колумбийский посол в России Эктор Аренас Нейра. Представитель дипмиссии уточнил, что за проведение мирной конференции выступил президент Колумбии.
«Колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференции по Украине и Израилю, в которой бы участвовали все стороны. Для достижения мирного решения необходимо участие всех сторон», — прокомментировал Эктор Аренас Нейра.
Колумбия не поддержала санкции против российской стороны после начала спецоперации, отказавшись также поставлять оружие Украине. Колумбийский лидер Густаво Петро не подписал итоговый коммюнике на саммите в Швейцарии, покинув его раньше времени.
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