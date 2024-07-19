Вучич в Лондоне указал Зеленскому на важность диалога для достижения мира

Три глобальных игрока в лице Евросоюза, США и Китая вместе с Турцией в качестве посредника могут повлиять на разрешение конфликта на Украине. Об этом в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, стороны конфликта не будут искать из него выход, пока не вмешается кто-то со стороны.