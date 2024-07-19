Вучич в Лондоне указал Зеленскому на важность диалога для достижения мира

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества. Вучич отметил, что в разговоре с Зеленским он упомянул о важности диалога и политических решений для мирного решения. Об этом пишет РИА Новости.
До этого сербский лидер прибыл на саммит в Лондон. Политик заявил журналистам, что главной темой саммита является ситуация вокруг украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич и прикрепил снимок рукопожатия с Зеленским.
Ранее сообщалось, что в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак