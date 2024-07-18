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Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о приглашении РФ на второй «саммит мира» из-за проблем в Киеве. Об этом в беседе с изданием La Dépêche заявил экс-посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
По словам дипломата, украинское руководство было вынуждено умерить собственные амбиции: представители пророссийски настроенных государств не посетили саммит в Швейцарии, а именно, Китая и Бразилии.
Бывший посол подчеркнул, что прошлый саммит не возымел дипломатического успеха. По словам швейцарских организаторов, на следующей встрече должна быть Россия.
Зеленский хочет действовать быстро, поскольку боится победы на выборах Дональда Трампа, резюмировал Глиниасти.
Ранее бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, заявлял о необходимости присутствия РФ на втором мирном саммите.
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«А те, кто выступал за Украину, приняли только полностью согласованные темы для заключительного коммюнике: ядерная безопасность, свободное перемещение зерновых и обмен заключенными», — прокомментировал Глиниасти.
Бывший посол подчеркнул, что прошлый саммит не возымел дипломатического успеха. По словам швейцарских организаторов, на следующей встрече должна быть Россия.
Зеленский хочет действовать быстро, поскольку боится победы на выборах Дональда Трампа, резюмировал Глиниасти.
Ранее бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, заявлял о необходимости присутствия РФ на втором мирном саммите.
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Никита Кротов