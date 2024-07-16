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Украина собирается завершить военный конфликт с Россией за столом переговоров. Подобные планы уже разрабатываются киевским руководством, пока продолжается вооружённое противостояние.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Times. Авторы публикации считают, что о таком развитии событий говорят слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости присутствия представителей России на следующем саммите, посвящённом мирному урегулированию на Украине.
Во вторник, 16 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, нельзя считать мирным. Комментируя слова Зеленского об участии России в следующей мирной конференции, представитель Кремля отметил, что нужно понять, что именно тот имел в виду.
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