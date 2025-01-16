Россия на переговорах с Трампом потребует контроля над 20% Украины, заявили в США

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Россия в ходе будущих мирных переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует сохранить за собой 20% территорий Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что одним из условий российской стороны будет сохранение как минимум фактического контроля над порядка 20% территорий Украины.
Другим требованием России, по словам собеседников Bloomberg, станет отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение военного потенциала ВСУ. При этом Москва начнёт настаивать на том, чтобы поставляемое украинским войска оружие никогда не использовалось против России.
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Анастасия Чинкова