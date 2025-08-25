Достижения.рф

Команда Трампа ищет замену Зеленскому: Вэнс звонил Залужному

The Guardian: команда Трампа ищет замену Зеленскому
Владимир Зеленский

Администрация президента США Дональда Трампа занимается поиском потенциального преемника украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на три неназванных источника.



Этим вопросом в основном занимается вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его команда «опробовала различные дипломатические и другие каналы», чтобы «достучаться» до экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который на данный момент является послом страны в Великобритании. Однако тот, посоветовавшись с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, отказался от общения с американской стороной.

В материале отмечается, что Залужный «ходит по канату». С одной стороны, генерал как посол остается верен действующей власти, с другой — в нем видят «будущего президента» Украины как внутри страны, так и за ее пределами.

Лидия Пономарева

