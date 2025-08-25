Команда Трампа ищет замену Зеленскому: Вэнс звонил Залужному
Администрация президента США Дональда Трампа занимается поиском потенциального преемника украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на три неназванных источника.
Этим вопросом в основном занимается вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его команда «опробовала различные дипломатические и другие каналы», чтобы «достучаться» до экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который на данный момент является послом страны в Великобритании. Однако тот, посоветовавшись с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, отказался от общения с американской стороной.
В материале отмечается, что Залужный «ходит по канату». С одной стороны, генерал как посол остается верен действующей власти, с другой — в нем видят «будущего президента» Украины как внутри страны, так и за ее пределами.
