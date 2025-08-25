Команда Трампа ищет замену Зеленскому: Вэнс звонил Залужному

25 августа 2025, 15:14

The Guardian: команда Трампа ищет замену Зеленскому

Владимир Зеленский

Администрация президента США Дональда Трампа занимается поиском потенциального преемника украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на три неназванных источника.