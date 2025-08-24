В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

24 августа 2025, 14:52

Bloomberg: переговоры по Украине сорвались из-за требований России

Фото: iStock/vchal

Переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины «фактически сорваны» из-за требований Москвы. Все из-за того, что российская сторона настаивает на включении принципа «неделимой безопасности». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.





По его словам, эта позиция «превращает идею защиты Украины в бессмысленную формальность», чем саботирует мирный процесс. Такое мнение основано на заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Отказ Лаврова от гарантий безопасности фактически сорвал переговоры России с США», — заявил собеседник агентства.