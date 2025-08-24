Зеленский наградил спецпредставителя Трампа орденом за заслуги перед Украиной
Владимир Зеленский вручил государственные награды двум американцам, близким к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщалось в эфире украинского телеканала.
Так, спецпредставитель главы США Кит Келлог был удостоен ордена «За заслуги» I степени – одной из высших государственных наград Украины. Как отмечается, награда вручается за выдающиеся заслуги перед страной и может быть присуждена как гражданам Украины, так и иностранцам.
Кроме того, Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени американского пастора Марка Бернса, которого называют духовным советником Дональда Трампа. В 2016 году журнал Time включал Бернса в число влиятельных фигур, сыгравших ключевую роль в первой президентской кампании Трампа.
Награждение прошло на фоне активных попыток Украины заручиться поддержкой различных политических кругов в США, включая сторонников президента-республиканца.
Читайте также: