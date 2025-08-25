Достижения.рф

Залужный отказался от присоединения к политической команде Зеленского

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный начал активную политическую деятельность, однако не стал частью команды Владимира Зеленского. Об этом сообщает Guardian.



В конце июля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о тайной встрече, на которой присутствовали представители США и Великобритании, а также Андрей Ермак – глава Офиса президента Украины, Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Несмотря на тесные контакты, Залужный не вошёл в состав политической команды Зеленского.

Сам глава киевского режима ранее заявлял, что проведение выборов сейчас было бы несвоевременным, подчеркивая нестабильную политическую ситуацию в стране.

Издание также отмечает, что Ермак неоднократно посещал Залужного в посольстве Украины в Лондоне, что свидетельствует о продолжающемся диалоге, но не о политическом слиянии.

Эксперты считают, что шаг Залужного связан с желанием сохранить независимость и дистанцироваться от текущих политических процессов внутри Киева.

*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Анастасия Чинкова

