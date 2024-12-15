Команда Трампа объявила о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Турция уведомила США о намерениях ликвидировать Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии и надеется на «пересмотр позиции» со стороны Вашингтона. Об этом в интервью газете Star сообщил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер.