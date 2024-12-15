Команда Трампа объявила о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине

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Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении боевых действий на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом будущий помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил в эфире телеканала CBS.
Комментируя инициативу Орбана, Уолтц заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине. Если для первого шага необходимо прекращение огня, то команда Трампа готова изучить, что это означает.
Политик напомнил, что Орбан, прежде чем изложить это предложение президенту России Владимиру Путину, начала встретился с Трампом во Флориде. При этом будущий помощник главы государства не стал уточнять, передавал ли Трамп через Орбана какое-то послание Путину.
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Анастасия Чинкова