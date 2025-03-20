Трамп: сделка по украинским редкоземельным металлам скоро будет подписана

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по украинским редкоземельным металлам будет скоро подписана. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
«Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро», — сказал Трамп.
Напомним, что заключение данного договора сорвалось 28 февраля. Тогда Владимир Зеленский вступил в перепалку с лидером США, после чего украинская делегация была выгнана из Белого дома. В ходе конфликта Трамп обвинил главу киевского режима в неуважении, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным.
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Иван Мусатов