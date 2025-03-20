Стало известно, зачем США понадобилась ЗАЭС

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Желание Вашингтона контролировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) связано с планами по добыче редкоземельных ископаемых. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — сказано в материале.ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с Энергодаром. Запорожская область стала субъектом РФ в результате сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с итогами голосования и продолжил обстрелы указанной территории.
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