Командир ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности президента этой страны

Фото: istock/butenkow
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера назначил командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности.
Об этом сообщил журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале. По его информации, Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность.
Подольский будет заниматься вопросами обеспечения безопасности в стране, что подчеркивает продолжение партнерства между ЦАР и ЧВК «Вагнер».
Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК «Вагнер» в ЦАР было предложено подписать контракт с Министерством обороны России. В рамках соглашения около тысячи бойцов ЧВК останутся в ЦАР для обеспечения безопасности в «трудный момент».
В то же время, ЧВК «Вагнер» опровергла информацию о своем участии в специальной военной операции на Украине, заявив, что их бойцы не находятся на приграничной территории Курской области и не участвуют в военных действиях.
Читайте также:
В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России
Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении
В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского
Подольский будет заниматься вопросами обеспечения безопасности в стране, что подчеркивает продолжение партнерства между ЦАР и ЧВК «Вагнер».
Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК «Вагнер» в ЦАР было предложено подписать контракт с Министерством обороны России. В рамках соглашения около тысячи бойцов ЧВК останутся в ЦАР для обеспечения безопасности в «трудный момент».
В то же время, ЧВК «Вагнер» опровергла информацию о своем участии в специальной военной операции на Украине, заявив, что их бойцы не находятся на приграничной территории Курской области и не участвуют в военных действиях.
Читайте также:
В Госдуме ответили на предложение Европарламента бить по России
Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил склад боекомплекта ВСУ на курском направлении
В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского
Елена Перлова