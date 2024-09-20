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Командир ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности президента этой страны

Командира ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности лидера ЦАР Таудеры
20 сентября 2024, 04:40
Фото: istock/butenkow

Фото: istock/butenkow

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера назначил командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности.
Об этом сообщил журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале. По его информации, Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность.

Подольский будет заниматься вопросами обеспечения безопасности в стране, что подчеркивает продолжение партнерства между ЦАР и ЧВК «Вагнер».



Ранее сообщалось, что бойцам ЧВК «Вагнер» в ЦАР было предложено подписать контракт с Министерством обороны России. В рамках соглашения около тысячи бойцов ЧВК останутся в ЦАР для обеспечения безопасности в «трудный момент».

В то же время, ЧВК «Вагнер» опровергла информацию о своем участии в специальной военной операции на Украине, заявив, что их бойцы не находятся на приграничной территории Курской области и не участвуют в военных действиях.

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#вагнер
#чвк
#африка
На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии
Politico: немцы нервничают из-за экономического апокалипсиса Германии
20 сентября 2024, 03:50

Фото: istock/arsenisspyros

Издание Politico предупреждает о серьезном экономическом кризисе в Германии, который жители страны начинают осознавать.
В статье готовится о том, что немцы постепенно сталкиваются с «четырьмя всадниками экономического апокалипсиса»: исходом крупных предприятий, ухудшением демографии, разрушением инфраструктуры и недостатком инноваций.

По информации Politico, недавняя новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала тревожным сигналом для граждан, который привлек их внимание к текущим экономическим проблемам. Это привело к тому, что экономические вопросы стали вторыми по значимости для избирателей ФРГ после миграционной проблемы.

Издание также отмечает резкое снижение доверия инвесторов к экономике Германии, что связано с неопределенностью будущего крупнейших производственных компаний страны. Негативные прогнозы и экономические трудности создают серьезные проблемы для канцлера Олафа Шольца и его коалиции, добавляют журналисты Politico.

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Матвиенко вспомнила анекдот про пейджер на Евразийском женском форуме
19 сентября 2024, 23:30

Сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме поделилась анекдотом про пейджер.
Этот момент произошел во время беседы с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, которая обсуждала влияние современных гаджетов на детей, сообщает Telegram-канал РБК.

«Увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — рассказала Матвиенко.
Анекдот стал одной из реплик на фоне дискуссии о роли технологий в современной жизни.

«Хотела одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер», — пошутила в ответ Симоньян.
Ранее сообщалось, что в Ливане произошли массовые взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитетa Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

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#взрывы
#матвиенко
#маргарита симоньян
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Стало известно, сколько проработает связь на Украине в случае блэкаута
«Общественное»: связь на Украине при блэкауте проработает около 4 часов
19 сентября 2024, 21:54

Фото: istockphoto/reflection_art

Если на Украине произойдет так называемый блэкаут, то крупнейшие операторы страны обеспечат связь максимум на четыре часа, информирует республиканский телеканал «Общественное». Например, в «Киевстар» рассказали, что свыше четырех часов проработает лишь 60% площадок, а оставшиеся 40% смогут продержаться до трех часов.
У станций оператора lifecell есть батареи, которые проработают, приблизительно, до четырех часов. По словам специалистов Vodafone, большинство их батарей выдержит максимум шесть часов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву 160 миллионов евро для энергетической инфраструктуры республики. Из них 100 миллионов будет взято из прибыли от замороженных активов РФ.

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#мир
#украина
#новости
#телефоны
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#энергетика
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В НАТО высказались о диалоге с Россией
Генсек НАТО Столтенберг: альянс до последнего пытался сохранить диалог с Россией
19 сентября 2024, 21:44

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией. С такими словами он выступил на интервью немецким СМИ, которое транслировали на сайте НАТО. По его словам, в разрушении отношений виновата Москва.
«Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями», — перечислял генеральный секретарь
Столтенберг добавил, что выстраивать отношения с Россией после окончания холодной войны было абсолютно правильным решением и напомнил, что он лично успешно сотрудничал с Москвой, когда был премьером Норвегии.
«Даже в январе 2022 года, когда мы уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении <…> мы все равно созвали Совет Россия-НАТО, чтобы попытаться предотвратить войну», — продолжил он.
Генсек НАТО также признал, что сейчас у блока практически нет возможностей для конструктивного взаимодействия с РФ.
«Тем не менее, как заявлял президент Зеленский, на определенном этапе должны быть переговоры с Россией», — заключил Столтенберг.
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#сво
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#рф
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Аналитик объяснил, как могут развиваться отношения Ливана и Израиля
Аналитик Тарасов: израильско-ливанские отношения идут по негативному сценарию
19 сентября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Развитие израильско-ливанских отношений движется по негативному сценарию, считает аналитик Станислав Тарасов в разговоре с журналистами издания «Лента.ру». Он отметил, что такое положение дел угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности.
«Вопрос: есть ли сила, которая могла бы остановить этот драматический сценарий, который будет стоить Востоку больших потрясений?» — задался вопросом востоковед.
Он добавил, что сложившаяся ситуация несет угрозу для йеменских хуситов. Те предупреждали Израиль, что, если начнется агрессия, они будут бить по военным объектам с помощью сверхзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по ливанским поселениям на юге страны.

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#израиль
#ливан
#война
#отношения
#новости
#конфликт
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Стало известно, как ВСУ могут отомстить Зеленскому за атаку на Курскую область
Джонсон: ВСУ могут устроить Зеленскому военный переворот за Курскую область
19 сентября 2024, 21:14

Боевики ВСУ способны организовать военный переворот, чтобы отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому за провальное нападение в приграничье под Курском. Свое мнение на этот счет высказал в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-агент американского ЦРУ Ларри Джонсон.
«Я полагаю, что есть солдаты, у которых сослуживцы погибли в этой атаке на Курскую область и которые будут весьма недовольны Зеленским, и нельзя исключить возможность того, что они захотят отомстить», — сказал Джонсон.
Он добавил, что популярность бывшего украинского президента резко упала, а войсками ему управлять все более сложно.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он решил узурпировать власть, и отменил выборы при помощи военного положения.

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#война
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#всу
#владимир зеленский
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#новости
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Переворот в Армении и закрытие Comedy Club: Захарова ответила на заявления Еревана
Захарова в шутку связала конец Comedy с якобы планами РФ по перевороту в Армении
19 сентября 2024, 21:08

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Еревана о якобы планах РФ по государственному перевороту в Армении, в шутку связав их с новостью о закрытии Comedy Club.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — спросила она в ответ на вопрос журналиста на Евразийском женском форуме.
Ранее следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване. При этом армянский СК не уточнил, кто именно в России занимался такого рода подготовкой, а также не предоставил конкретных доказательств.

Также сегодня, 19 сентября, юморист Гарик Харламов сообщил о закрытии шоу Comedy Club, назвав грядущий 20-й сезон последним.

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В НАТО назвали «лучшую гарантию» мира
Столтенберг: членство в НАТО лучшая гарантия безопасности и мира на Украине
19 сентября 2024, 21:01

Фото: сайт НАТО

Лучшую гарантию продолжительности мира в украинской республике может обеспечить ее членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в беседе с немецкими журналистами заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Чтобы обеспечить устойчивый мир, необходимо обеспечить Украину оружием, а также предоставить гарантии безопасности…» — сказал Столтенберг.

Он добавил, что двери альянса являются открытыми. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что для вступления в блок необходимо согласие всех его участников.

Как отмечал президент России Владимир Путин, риск членства Украины в НАТО является одной из причин СВО.

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#мир
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#нато
#новости
#йенс столтенберг
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ЦАХАЛ сообщил о новом этапе войны против «Хезболлы»
Галант: начался новый этап войны с «Хезболлой»
19 сентября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/Sckrepka

Новый этап войны против участников движения шиитов «Хезболлах» начал ЦАХАЛ, пишет портал новостей ynet. Со слов главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, израильская сторона будет и дальше действовать против группировки.
«Мы вышли на новый этап войны, «Хезболлах» чувствует, что ее преследуют, и мы будем продолжать действовать против неё», — сказал Галант.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлах» в восточной части Ливана.

По информации журналистов телеканала Al Jadeed, удары наносились ракетами по окрестностям Баальбека, где расположены оружейные хранилища и боеприпасы шиитов. После атаки со стороны Израиля, были мощные взрывы.

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#война
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#цахал
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