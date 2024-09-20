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Депутат Госдумы и генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал резолюцию Европейского парламента (ЕП), призывающую к снятию ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, «агрессивной» и «безответственной».
Ивлев отметил, что данный документ представляет собой «агрессию и безответственность» по отношению к гражданам стран ЕС и является попыткой прикрыть удары, уже наносимые ВСУ на российскую территорию. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Депутат подчеркнул, что поддержка США и НАТО в этом контексте усугубляет ситуацию, и указал на то, что украинские дроны используют микрочипы из Германии и Нидерландов, а ракеты по Крыму поставляются из Великобритании и Франции.
Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал «немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных Украине, против законных военных целей на территории России». Резолюция была поддержана 425 депутатами, 131 выступил против, а 63 воздержались от голосования.
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Елена Перлова