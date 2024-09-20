Фото: Минобороны РФ
Подразделения спецназа «Ахмат» успешно провели операцию на курском направлении, уничтожив склад боекомплекта Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Командир спецназа, генерал-майор Апты Алаудинов, сообщил о ликвидации самоходной артиллерийской установки (САУ) и бронированной боевой машины (ББМ) противника. По словам Алаудинова, российские бойцы провели операцию по уничтожению оружия, которое только что привезли на склад ВСУ.
В своем Telegram-канале генерал-майор отметил, что операция прошла «очень красиво и феерично», добавив, что прямо только привезли они боекомплект, и наши ребята поздоровались с ними».
Склад боекомплекта был взорван вместе с несколькими единицами техники, что стало значительным успехом для спецназа «Ахмат» в текущем конфликте.
Ранее депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.
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В своем Telegram-канале генерал-майор отметил, что операция прошла «очень красиво и феерично», добавив, что прямо только привезли они боекомплект, и наши ребята поздоровались с ними».
Склад боекомплекта был взорван вместе с несколькими единицами техники, что стало значительным успехом для спецназа «Ахмат» в текущем конфликте.
Ранее депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не ожидают возращения военнообязанных украинцев из-за границы на родину. Он отметил, что на сегодняшний день возвращение уехавших военнообязанных украинцев является лишь разговорами, а не реальным перспективами.
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Елена Перлова