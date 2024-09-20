В США заявили о «последнем вздохе» Зеленского

ВСУ оказались в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, противник пытается любыми способами закрепиться. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные не смогли продвинуться ни на одном участке хотя бы на 100 метров.