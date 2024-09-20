Президент Украины Владимир Зеленский находится в критическом положении, о чем свидетельствуют его многочисленные просьбы о новых поставках вооружения.
Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Он считает, что таким образом украинский лидер пытается создать иллюзию того, что его режим еще может держаться, однако сомневается, что даже поставки дальнобойного вооружения помогут изменить ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что недовольные украинские военные могут попытаться свергнуть Зеленского из-за тяжелых потерь, понесенных в ходе атак на Курскую область. По его мнению, недовольство результатами операций может привести к внутреннему перевороту.
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«Зеленский больше не имеет средств защиты. Единственное, что ему остается – это умолять о поставках оружия. Это, возможно, его последний вздох», – заявил Макгрегор.
Он считает, что таким образом украинский лидер пытается создать иллюзию того, что его режим еще может держаться, однако сомневается, что даже поставки дальнобойного вооружения помогут изменить ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что недовольные украинские военные могут попытаться свергнуть Зеленского из-за тяжелых потерь, понесенных в ходе атак на Курскую область. По его мнению, недовольство результатами операций может привести к внутреннему перевороту.
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Елена Перлова