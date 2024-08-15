Зеленский раскрыл, что хочет сделать в Курской области

Киев предложил создать «зону безопасности» в Курской области для перемещения людей. С такой инициативой выступила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.
«Создание гуманитарных коридоров — это не только вопрос перемещения людей, но и возможность оказания помощи нуждающимся», — написала Верещук в социальных сетях.Министр выразила намерение привлечь международные организации для поддержки инициативы. По ее словам, это инициатива направленная на организацию гуманитарных коридоров, которые позволят местным жителям безопасно покинуть регион и направиться либо в другие области РФ, либо на территорию Украины.
Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера. По данным источников, теперь Киев ожидает «масштабного» ответа со стороны Москвы.
Читайте также:
Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области
Журналист рассказал, какие зверства Украина творит с жителями Белгорода
Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области
Елена Перлова