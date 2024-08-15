Немецкий военный эксперт Карло Мазала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене, в интервью изданию Bild* высказал мнение, что попытка украинских вооруженных сил вторгнуться в Курскую область может стать решающим моментом в конфликте и привести к капитуляции Киева.
Мазала подчеркнул, что если украинские войска потерпят значительное поражение под Курском, это может в большой степени облегчить продвижение российских войск и создать предпосылки для дальнейших военных успехов России. В итоге, по его мнению, это может привести к капитуляции Украины.
Кроме того, стало известно, что Великобритания стремится убедить своих союзников разрешить Украине использование крылатых ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Западные страны выражают опасения, что такое разрешение может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тем не менее, британские министры продолжают настаивать на пересмотре этого вопроса, несмотря на сопротивление.
*Внесен в список иноагентов.
Читайте также:
Наши рвут оборону на Украине, ВСУ потеряли контроль
Экс-боец ЧВК «Вагнер» по-простому объяснил, почему у ВСУ нет шансов под Курском
Поджали хвост и просят защиты у Сырского: как ВСУ ведут себя под натиском России
Кроме того, стало известно, что Великобритания стремится убедить своих союзников разрешить Украине использование крылатых ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Западные страны выражают опасения, что такое разрешение может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тем не менее, британские министры продолжают настаивать на пересмотре этого вопроса, несмотря на сопротивление.
*Внесен в список иноагентов.
Читайте также:
Наши рвут оборону на Украине, ВСУ потеряли контроль
Экс-боец ЧВК «Вагнер» по-простому объяснил, почему у ВСУ нет шансов под Курском
Поджали хвост и просят защиты у Сырского: как ВСУ ведут себя под натиском России
Елена Перлова