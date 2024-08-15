Наши рвут оборону на Украине, ВСУ потеряли контроль

Фото: Минобороны РФ
Пока внимание общественности было сосредоточено на вторжении в Курской области, линия обороны ВСУ на Покровском направлении потерпела катастрофическое поражение. По данным военного блогера Юрия Подоляки, оборонительные позиции ВСУ на участке Журавка - Орловка - Николаевка были разрушены в результате успешного наступления Вооруженных сил России.
«Сегодня линия обороны ВСУ на этом участке была фактически разорвана в клочья», — пишет Подоляка.По его информации, наступление российской армии на Покровском направлении достигло значительных успехов, приведя к прорыву оборонительных рубежей перед крупным населённым пунктом Новогородовка, который ВСУ возводили на реке Журавка.
Блогер сообщает, что прорыв фронта произошел по ширине до 5 км и глубине до 3 км. Если вовремя не ввести в бой резервы ВСУ есть реальная угроза дальнейшего обрушения фронта. Эти резервы, по его словам, сейчас затерялись в лесах Курской области, что усугубляет ситуацию.
Новости с Покровского направления поступили с оптимизмом, подтверждая ожидания о достижении значительных успехов в этом районе. Подоляка также отметил, что эти события стали «хорошими новостями» в контексте текущих боевых действий.
Читайте также:
Экс-боец ЧВК «Вагнер» по-простому объяснил, почему у ВСУ нет шансов под Курском
Поджали хвост и просят защиты у Сырского: как ВСУ ведут себя под натиском России
Армия России начала рыть окопы в Курской области
Елена Перлова