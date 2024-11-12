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Названа причина признания Курбангалеевой* иноагентом

Минюст: Курбангалеева* получала финансирование от британских спецслужб
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Основанием для признания экс-ведущей программы «Вести» Фариды Курбангалеевой* иноагентом стало ее финансирование британскими спецслужбами. Об этом заявил представитель Минюста РФ в суде в рамках рассмотрения иска журналистки.
«Речь идет о журналистских публикациях и сообщениях Курбангалеевой на площадке YouTube, а именно на канале «Утро Февраля». По данным ведомства, оно финансируется Ильей Пономаревым** и Михаилом Ходорковским**, а также британскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Курбангалеева* была внесена в реестр иностранных агентов 8 августа. По данным министерства, журналистка, проживающая за пределами России и работающая модератором на платформе, предоставляемой иностранными агентами, обвиняется в «распространении ложной информации о решениях и политике российских властей, противодействии проведению специальной военной операции на Украине, подготовке и распространении сообщений и материалов иностранных агентов».



Также утверждается, что она распространяла ложную информацию с целью создания негативного образа российских военных. С 2007 по 2014 годы Курбангалеева* была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге.

18 октября стало известно, что телеведущая обратилась в суд, чтобы оспорить свой статус иностранного агента.

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* признана Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом

** признаны Минюстом РФ иноагентоми
#суд
#россия
#операции
#youtube
#рф
Таиланд получил приглашение стать страной-партнёром БРИКС
12 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto/chrisman

Связи и взаимоотношения БРИКС развиваются не только в сторону Африки и Латинской Америки, но и Юго-Восточной Азии. Приглашение присоединиться к организации в качестве страны-партнёра получил Таиланд.
Об этом ТАСС сообщил информированный источник в дипломатических кругах. Приглашение должно пройти определённые процедуры рассмотрения в правительственных кругах, чтобы затем было принято решение о его принятии либо отклонении.

Ранее официальным партнёром БРИКС стала Белоруссия. Также о получении предложения присоединиться к объединению в качестве государства-партнёра сообщил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Он отметил, что присоединение его страны к БРИКС открыло бы перед африканским государством новые возможности в многополярном мире, где многие страны разделяют позицию России относительно глобального мироустройства.

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#белоруссия
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#министр
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#таиланд
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Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20
Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20
12 ноября 2024, 18:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Так решил президента России Владимир Путин. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — написал Бердыев в своем Telegram-канале.

Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Ранее Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите.

Российский президент тогда сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского лидера Лула Да Сильву, однако Россия направит туда своих представителей высокого уровня. Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом Бразилии, потому он не хочет нарушать нормальную работу форума своим участием.

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#россия
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#путин
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Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах
12 ноября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Aoraee

Правительство Финляндии выступило с предложением создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией. Эти районы на юго-востоке страны наиболее сильно пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов.
Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, газета Helsingin Sanomat. Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей до последующего уведомления. После этого закрытия границы в одностороннем порядке, стала появляться информация, что финские города, через которые ранее проходили туристические потоки, стали испытывать экономические трудности, а бизнес начал массово закрываться.

Рабочая группа предложила правительству изучить возможность создания в Восточной Финляндии особой экономической зоны, в которой будет применяться льготная система налогообложения, а также применяться формы региональной поддержки. Также предлагается ряд других мер, способных повысить жизнеспособность региона, например, увеличение строительства ветряных электростанций или инвестиции в развитие широкополосной связи.

Реализацию программы планируется начать в 2025 году. Завершится она с окончанием срока полномочий кабинета министров Петтери Орпо в 2027 году.

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#граница
#бизнес
#инвестиции
#развитие
#информация
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«Позволила рыться в нижнем белье»: Мелания Трамп устроила скандал в Белом Доме, не успев стать первой леди
NYP: Мелания Трамп отказалась от ужина с Байденами в Белом доме из-за обысков
12 ноября 2024, 18:19

Мелания Трамп и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Мелания Трамп, жена избранного президента США Дональда Трампа, отказалась ехать в Белый дом на традиционный ужин с покидающими резиденцию четой Байденов. Как пишет New York Post, Миссис Трамп таит обиду на Джо и Джилл за прошлые обыски ФБР в резиденции Мар-а-Лаго. В материале «Радио 1» расскажем детали конфликта.

Ящики с нижним бельем

«Муж Джилл Байден позволил агентам ФБР рыться в её (Мелании) ящиках с нижним бельем. Это отвратительно», — рассказал изданию источник из окружения супруги Трампа.
Как утверждает собеседник, Байдены — совершенно не те люди, с которыми Мелания хотела бы проводить время.

При этом новоизбранный президент не против 13 ноября посетить ужин с Джо Байденом. По старой традиции, уходящий и избранный глава государства встречаются после выборов, чтобы обсудить передачу власти. А первая леди обычно приглашает «преемницу» на чай.

Трамп и Байден дали обещание, что на этот раз всё пройдет мирно. Так, в 2020 году Трамп, не согласившись с итогами выборов, не стал соблюдать этот церемониал, нарушив многолетнюю традицию.

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Обыски в резиденции Трампа

В августе 2022 года в рамках расследования дела о «сокрытии секретных документов» был произведен обыск во флоридской резиденции Трампа. ФБР перерыло огромный особняк в Мар-а-Лаго. Помимо кабинетов, агенты обыскали гардероб Мелании, и даже комнату сына Бэррона.

Миссис Трамп неоднократно озвучивала недовольство этим неприятным случаем, называя обыск «вторжением в личную жизнь». В интервью на шоу Fox and Friends она заявляла, что ее это разозлило. В мемуарах Мелания четко пишет, что после рейда ФБР она была оскорблена.

«Я увидела неприятные вещи, которые никто не захотел бы видеть. Никто не смог бы смириться с таким», — делится воспоминаниями Мелания о своем возвращении в разгромленное жилище.

Развод с Трампом

54-летняя экс-модель из Словении любит показывать своенравный характер. Её не очень волнует мнение общественности — Мелания дергала руку мужа на публичном мероприятии, надевала куртку с эпатажной надписью «Мне реально всё равно, а вам?» либо вообще пропадала с поля зрения. При этом она активно участвовала в переизбрании Дональда, посещала митинги и агитировала американцев в социальных сетях.
Мелания Трамп (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Ряд светских хроникеров с удивлением наблюдали за участием Мелании в предвыборной гонке. После скандалов с изменами Трампа ходят слухи, что супруга готова уйти от Дональда. То, что Миссис Трамп не появилась на главном семейном фото после победы Трампа на выборах вызвало новую волну сплетен о том, что Мелания выполняла свой долг, помогая мужу одержать победу — а теперь, когда дело сделано, уходит в сторону.

А её нежелание «принимать» от Джилл Байден Белый дом только подкрепляет такие догадки.

Рождественская ерунда

Часть жителей США, которая склоняется к тому, что Мелания снова станет хозяйкой резиденции главы страны, вспоминает её эффектные декорации на Рождество. Первая леди занималась ими лично — но, вероятно, без особого рвения.

В 2018 году в сети появилась запись разговора Мелании с подругой и помощницей Стефани Уинстон Волкофф.

«Я разбираюсь с рождественскими декорациями. И кому нужна вся эта рождественская ерунда?» — пожаловалась Мисси Трамп в разговоре.
Ранее СМИ раскрыли, кого выбрал Трамп на должность помощника по нацбезопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мостовой рассказал о своём состоянии после операции
12 ноября 2024, 18:07

Александр Мостовой (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил о нормальном состоянии своего здоровья после перенесённой операции по удалению камней в почках.
«Чувствую себя нормально, но ещё не восстановился полностью. В ближайшее время поеду в больницу на обследование, это запланированное мероприятие. Недавно я был на стажировке в «Динамо», на футбол ходил даже, поэтому все нормально!» — поделился в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Он добавил, что сейчас идёт процесс получения им тренерской лицензии.

До этого стало известно, что воспитанница кемеровской спортивной школы №7 Анна Максутова завоевала золотую и серебренную медали в забеге вместе в Железногорске. Как пишет «Сiбдепо», девушка преодолела длинную дистанцию и стала второй в абсолютном зачёте.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров.

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#спорт
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#футбол
#мнение
#лицензии
#бег
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Аналитик Семибратов объяснил ультиматум Мерца России
12 ноября 2024, 17:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов объяснил ультиматум России кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца его предвыборной кампанией.
«Фридрих Мерц начинает подготовку к своей избирательной кампании на пост канцлера. Германия, судя по тем сигналам, которые поступают на фоне развала так называемой светофорной коалиции, готовится к выборам. И Фридрих Мерц, как политик, делает ставку на ту часть немецкого общества, которая выступает за эскалацию отношений с Россией», — пояснил в беседе с RT Семибратов.

До этого сообщалось, что депутаты от «Альтернативы для Германии» рассматривают возможность обратиться к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом рассекретить данные об атаке на «Северные потоке».

«Это могло бы дать медийный эффект с целью привлечь внимание к проблеме», — прокомментировал в беседе с «Известиями» депутат бундестага Евгений Шмидт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.

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#германия
#трамп
#олаф россия
#политика
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Молдавский МИД вызвал поверенного в делах Грузии за призыв к проверке выборов
12 ноября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Временный поверенный в делах Грузии в Кишиневе вызван в МИД Молдавии за призывы грузинского премьера Ираклия Кобахидзе провести расследование прошедших в Молдавии выборов.
«Временный поверенный в делах Грузии в Молдавии Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдавии», — сказано в релизе внешнеполитического ведомства Республики Молдова.
Молдавская сторона недовольна манерой высказываний Кобахидзе об избирательных процессах в стране. Дипломаты считают, что отношения двух государств должны быть дружескими. Кроме того, в них должно быть и сотрудничество.

Второй тур выборов в Молдавии прошел 3 ноября. Победила действующий лидер Майя Санду. Ее конкурентом был экс-генпрокурор республики Александр Стояногло.

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Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания

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#грузия
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Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания
12 ноября 2024, 16:43

Фото: кадр из эфира телеканала НТВ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заснул во время своего переизбрания на пост главы правительства. Ситуация произошла 11 ноября в ходе пленарного заседания Палаты представителей.
Бывший премьер Фумио Кисида ушёл в отставку досрочно на фоне обвинений в коррупционных схемах и ухудшающегося состояния экономики. На его место пришёл лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба, который был переизбран в парламент во второй раз.

Исиба получил поддержку от 221 парламентария, в то время как его оппонент, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил голоса лишь 160 депутатов. Однако перед тем, как были объявлены результаты, журналисты, которые вели прямую трансляцию из парламента, обратили внимание на то, что главный претендент на пост уснул во время голосования.
«Премьер-министр Сигэру Исиба, похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании Палаты представителей 11 числа. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — сообщает издание Nikkei.
Большинство японских СМИ предпочло проигнорировать этот инцидент. Информационное агентство Kyodo News, однако, использовало необычный для освещения событий в японском парламенте глагол.
«Исиба подозревается в том, что уснул во время пленарного заседания Палаты представителей, на котором был переизбран на пост премьер-министра», — отмечается в сообщении информагентства.
Новость о том, что Исиба уснул во время голосования, оказалась более обсуждаемой, чем информация о его победе. В Правительстве Японии сразу же попытались оправдать своего премьер-министра.
«Он был чрезвычайно занят работой до поздней ночи, сегодня он простудился и принимал лекарство от простуды», — сообщил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Он подчеркнул, что у Сигэру Исибы нет серьезных заболеваний, но, несмотря на это, ему пришлось вызвать врачей 9 ноября.

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#депутат
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Алиев: увеличение поставок азербайджанского газа в Европу инициировала ЕК
12 ноября 2024, 16:42

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Еврокомиссия предложила увеличить объем поставок азербайджанского газа в Европу после начала российской спецоперации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках климатической конференции ООН, которая проводится в Баку, пишет Politico.
По его словам, он встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года, когда было подписано соглашение между ЕС и Азербайджаном о двойном увеличении поставок газа из страны.

«Им понадобился наш газ в связи с изменившейся геополитической ситуацией, и они попросили нас помочь», — сказал Алиев.

При этом представитель ЕК никак не прокомментировал выступление азербайджанского лидера. На сегодняшний день ЕС добивается на переговорах в Баку подтверждения и укрепления заключенной сделки по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

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