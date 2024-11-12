Названа причина признания Курбангалеевой* иноагентом

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Основанием для признания экс-ведущей программы «Вести» Фариды Курбангалеевой* иноагентом стало ее финансирование британскими спецслужбами. Об этом заявил представитель Минюста РФ в суде в рамках рассмотрения иска журналистки.
«Речь идет о журналистских публикациях и сообщениях Курбангалеевой на площадке YouTube, а именно на канале «Утро Февраля». По данным ведомства, оно финансируется Ильей Пономаревым** и Михаилом Ходорковским**, а также британскими спецслужбами», — говорится в сообщении.
Курбангалеева* была внесена в реестр иностранных агентов 8 августа. По данным министерства, журналистка, проживающая за пределами России и работающая модератором на платформе, предоставляемой иностранными агентами, обвиняется в «распространении ложной информации о решениях и политике российских властей, противодействии проведению специальной военной операции на Украине, подготовке и распространении сообщений и материалов иностранных агентов».
Также утверждается, что она распространяла ложную информацию с целью создания негативного образа российских военных. С 2007 по 2014 годы Курбангалеева* была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года она проживает в Праге.
18 октября стало известно, что телеведущая обратилась в суд, чтобы оспорить свой статус иностранного агента.
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* признана Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
** признаны Минюстом РФ иноагентоми
Элина Позднякова